سفارة سلوفينيا: اتفاق على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية

نظمت سفارة سلوفينيا بالقاهرة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعةواستصلاح الأراضى فى مصر، وجمعية النحالين العرب فى معهد بحوث وقاية النبات،اليوم الثلاثاء، حدثًا حول تعزيز الوعى بدور الملقحات فى الأمن الغذائى والزراعةالمستدامة وحماية التنوع البيولوجى.

وركز سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك خلال كلمته، على أهمية النحل والملقحات الأخرى للأمن الغذائى العالمى، مشيرًا، إلى أن كل ثلاث معالق من الطعام الذى نتناولها تعتمد على النحل.

وأكد، أن إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمى للنحل لعام 2017 (20 مايو) كان نتيجة لمبادرة سلوفانية.

وأوضح السفير، أن سلوفينيا تشارك بنشاط فى دمج دور الملقحات فى السياسات البيئيةالدولية، ومعالجة شواغل الأمن الغذائى العالمى من خلال ما يسمى "دبلوماسية النحل".

ويعد تمكين النساء والفتيات والفئات المستضعفة أيضًا سمة مهمة فى السياسة الخارجيةالسلوفانية، يمكن لسلوفينيا أن تتقاسم الممارسات الجيدة التى تم تطويرها من خلال مشاريع التلقيح وتربية النحل.

وأشار السفير، إلى التقاليد العريقة لتربية النحل فى سلوفينيا ومصر وأهميته بالنسبة للاستدامة البيئية والآثار الاقتصادية الإيجابية من خلال دعم التنمية الريفية وتشجيعا للسياحة المحلية.

وقام السفير، بتقديم مبادرة سلوفانية أخرى تدعى - "إفطار العسل"، أو "يوم الطعام السلوفينى". والهدف منها هو الترويج للأغذية المنتجة محليًا وفوائد تناول وجبة إفطار صحية، خاصة للأطفال والشباب.

وأعرب، عن اعتقاده القوى أن هذا الحدث ليس سوى بداية لتعاون مثمر بين المنظمين وبين البلدين، وأن ذلك يصب فى المصلحة المشتركة لتوسيع الشراكة لتشمل أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، خاصة فى مجال تطوير الاقتصاد الريفى.

خلال هذا الحدث، تمت زراعة أكثر من 100 من نباتات العسل كمساهمة مشتركة أخرى من أجل مستقبل أكثر استدامة.