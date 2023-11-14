تعرف على سبب طرد أوجستي بوش بقمة مرتبط السلة بين الأهلي والزمالك

حقق فريق سلة الأهلي الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 81-66 في مباراة قمة دوري مرتبط السلة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط ليضع فريق سلة الأهلي قدما في نصف النهائي.

شهد اللقاء تفوق كامل من لاعبي فريق الأهلي من البدايه حتى النهاية في انتظار مباراة الإياب يوم الجمعه المقبل على صالة حسن مصطفى.

كما شهد اللقاء تعرض الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة بالأهلي، للطرد خلال المواجهة.

جاء طرد أوجستي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة بسبب الاعتراض على طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي وائل إبراهيم بشكل حاد، وذهب إلى منضدة الحكام المساعدين للاعتراض بشكل غير لائق، مما استدعى طرده من المباراة.

وقرر طاقم التحكيم إيقاف اللقاء بسبب التواجد الجماهيري الكبير داخل صالة محمد حسن حلمي بميت عقبة.

وطلب مراقب المباراة ورئيس لجنة الحكام من مسؤولي القلعة البيضاء إخلاء الصالة بشكل كامل وفقا لما أعلنه اتحاد اللعبة بخوض المباراة بدون جمهور.

وتوقفت المباراة بشكل تام استعدادا لخروج الجماهير وتهدئة الموقف، قبل استئنافها مرة أخرى.

