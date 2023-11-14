الأهلي يفوز على الزمالك ويقترب من نصف نهائي دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 81-66 ، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط.

أقيمت المباراة على صالة عبدالرحمن فوزي بمقر الزمالك بميت عقبة، وشهدت إثارة كبيرة سواء داخل وخارج حدود الصالة، حيث حصل الإسباني أوجستي بوش مدرب الأهلي على استبعاد من المباراة بعد الحصول على خطأين فنيين للاعتراض على قرارات الحكم.

سيطر الأهلي على جميع فترات المباراة، وجاءت نتائجها كالتالي:

الفترة الأولى: الزمالك (18) : الأهلي (30)

الفترة الثانية: الزمالك (37) : الأهلي (43)

الفترة الثالثة: الزمالك (44) : الأهلي (60)

الفترة الرابعة: الزمالك (66) : الأهلي (81)

تقام منافسات الدور ربع النهائي لدوري المرتبط بنظام الذهاب والإياب بين فريقي الرجال والمرتبط للناشئين تحت 18 عامًا، بحيث يحصل الفائز في منافسات الرجال على 3 نقاط والناشئين على نقطتين، والأكثر حصدًا للنقاط يتأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن، تقام مباراتي الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل، ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحدة فقط؛ للتأهل للدور نصف النهائي.

يذكر أن، الأهلي هو حامل لقب دوري المرتبط لرجال كرة السلة بعد الفوز على الاتحاد.