وزير خارجية الجزائر في زيارة إلى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

يتوجه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء، إلى المملكة المتحدة البريطانية ثم إلى أيرلندا الشمالية، وذلك في زيارة عمل بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية- في بيان- أن الزيارة تندرج في إطار انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني، وستشهد استعراض سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية.

وأضاف البيان أن برنامج الزيارة يشمل عددًا من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين البريطانيين، ولقاء مع رجال الأعمال بحضور المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، اللورد ريتشارد ريسبي.

وأشار البيان إلى أن برنامج الزيارة يشمل اجتماع متعدد الأطراف؛ تحضيرًا لانضمام الجزائر لمجلس الأمن ابتداءً من مطلع يناير المقبل.