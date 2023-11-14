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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لمتابعة مفاوضات تبادل المحتجزين

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة بالتزامن مع استمرار مفاوضات تبادل المحتجزين، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وأكدت “القاهرة الإخبارية” أن صافرات الإنذار دوت في إيلات وأعقبها سماع انفجارات. 

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، منذ قليل، أن صافرات الإنذار التي تدوي من شمال البلاد وحتى جنوبها، تؤكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية في جعبتها المزيد من الذخائر والقدرات العسكرية، وأنه على الرغم من مرور أكثر من شهر على الحرب لا تزال فصائل المقاومة قادرة على التصدي لجنود الاحتلال، سواء برًا من خلال التوغل البري، أو حتى جوًا من خلال الرشقات الصاروخية التي وصلت لأبعد مدى جغرافي لها.

 

 

الرشقات الصاروخية القاهرة الإخباري المقاومة الفلسطينية