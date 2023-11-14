مفاجأة.. النصر السعودي بقيادة رونالدو يقترب من المشاركة في أبطال أوروبا

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يقترب من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظام جديد، حيث يشارك بها 36 فريقًا، وقد يكون النصر السعودي منهم.

ويعد رونالدو، الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، وقد تزداد غلته التهديفية في هذه البطولة في حال مشاركته مع النصر في النسخة القادمة.

وذكرت شبكة «سبورت ميديا» الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ينوي تقديم دعوة لفريق النصر السعودي، حتى يعود صاروخ ماديرا لكأس ذات الأذنين من جديد.

وأوضحت الشبكة الإيطالية، أن هناك شرطين لانضمام النصر إلى دوري أبطال أوروبا، وهما، اللعب المالي النظيف، وموافقة نادي أوربي على التخلي عن مقعده حتى يشارك العالمي بدلًا منه.

ويتربع كريستيانو رونالدو على قائمة هدافي النصر والدوري السعودي، حيث يتصدر القائمة بـ13 هدفًا متفوقًا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال صاحب الـ10 أهداف، وذلك في قائمة هدافي دوري روشن.