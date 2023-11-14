أشرف سنجر: المجتمع الدولي أدرك رسالة الرئيس وسعيه لتحقيق السلام

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الأمريكيين فيما يقدم من الدول المجاورة للقضية الفلسطينية، والتركيز هنا على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوكالات الأمريكية المعاونة للرئيس الأمريكي جو بايدن رفعوا طلبا لبايدن لوقف إطلاق النار، ووسائل الإعلام الأمريكية الآن أصبحت تتحدث عن أنها لا ترى إلا قتل الأطفال والنساء وحرب تطهير عرقي من نتنياهو وحكومته.

وأوضح أن اسم الرئيس ومصر يتكرران بشكل كبير في الصحافة الأمريكية، لأنهم سمعوا وفهموا الرسالة المصرية ورسالة الرئيس السيسي بأنه يسعى إلى أن يحقق سلام حقيقي وتقليل لأي صراع فلسطيني إسرائيلي.

ولفت إلى أن الأمريكيين فهموا أن الإسرائيليين لا يستجيبون لأي قرار في تعطيل لنقل المساعدات الإنسانية من قبل الإسرائيليين، مؤكدًا أن مصر تضغط بكل قوة لنقل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولكنهم يتلكؤون تحت حجج واهية لقتل المزيد من الفلسطينيين.

وذكر سنجر أن ما يحدث في غزة حرب إبادة وتطهير عرقي واضح يدان به حكومة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار ولن يتحقق من دول أخرى إلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.