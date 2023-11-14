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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة ساخنة ومناوشات.. سلة الزمالك يسقط أمام الأهلي بدوري المرتبط

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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سقط الفريق الأول لكرة السلة بالزمالك، أمام فريق الأهلي بنتيجة 81-66 مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط، في اللقاء الذى أقيم على صالة الزمالك في مقر النادي في ميت عقبة.

وجاءت القمة ساخنة بعد حدوث مناوشات بين مدرب الأهلي أوجستي بوش وجماهير الزمالك خلال مجريات اللقاء، وتعرض مدرب الأهلي للاستبعاد من الحكم خلال اللقاء، بينما فنيا نجح الأهلي في حسم اللقاء بظهور قوي على صالة الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبلة على صالة النادي الأهلي.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من، أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين.

كرة السلة بالزمالك الأهلى دوري المرتبط أوجستي بوش أيمن مصطفى