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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رجال الأعمال توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، توقيع مذكرة تفاهم African Desk Group- المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تهدف إلى التعاون المشترك في تيسير التجارة البينية وزيادة الصادرات.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور النائب شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور Patient Sayiba  الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية African Desk Group، في حضور  وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويعتبر African Desk Group منظمة تقدم حلول واستشارات للتغلب على التحديات الأفريقية في تيسير التجارة، وسلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، والتكامل الإقليمي.

كما يعد African Desk شريكا منفذا للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات المتعددة الأطراف بالإضافة إلى منظمات القطاع الخاص.

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