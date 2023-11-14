«فودة» يفتتح أول دار حضانة لذوي الهمم بجنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أول دار حضانة للأطفال من ذوي الهمم، بجمعية الماهر بالقرآن الكريم بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وأنور محمود محمد مدير مديرية التضامن، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ لشئون التضامن الاجتماعي.

وتعد دار الحضانة التي جرى افتتاحها اليوم هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة كونها تخدم الأطفال من ذوي الهمم بداية من سن 3 سنوات حتى 8 سنوات من جميع الفئات؛ وذلك من خلال جهاز وظيفي مدرب وقادر على التعامل مع هذه الفئة.

كما أنه جرى إنشاء هذه الدار بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، وبعض الجمعيات الأهلية، بهدف توفير خدمات للأطفال من هذه الفئة في ظروف مناسبة لكي ينمو نموا سليما، وتطوير إمكانيات الطفل حتى يتقبل عجزه، ويصبح قادر على استغلال امكانياته، إضافة إلى أنها تسهم في التدخل المبكر لتعديل السلوك، بجانب تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم، إضافة إلى الانتقال التدريجي من جو الأسرة إلى المجتمع لتحقيق الدمج مع أقرانهم، كما أن دار الحضانة مجهزة ومعدة على أعلى مستوى لاستقبال هذه الفئة من الأطفال، وتقديم خدمات تليق بهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم لهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها منذ الصغر.

وأشاد المحافظ بالقائمين على هذا العمل، الذي يعد نقلة في مدينة الطور لخدمة الأطفال ذو الهمم في مراحل عمرية مبكرة.

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