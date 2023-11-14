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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. الآلاف ببورسعيد يشاركون بمؤتمر لدعم الرئيس السيسي

الآلاف ببورسعيد يشاركون
الآلاف ببورسعيد يشاركون بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى
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شارك الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بالمركز الثقافي، بحضور قيادات الحملة الرسمية للمرشح في بورسعيد، ولفيف من طوائف المجتمع المختلفة.

 

 

رفع مشاركون بالمؤتمر صور لـ السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، مرددين هتافات: "بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، تحيا مصر، سيسي رئيسي".

تضمنت الاحتفالية السلام الوطني وعرض فيديو عن ما شهدته مصر من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية عملاقة بشتى المجالات في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، فضلا عن كلمات ممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من قيادات الحملة الرسمية ورئيس جامعة بورسعيد ومحافظ بورسعيد الأسبق.

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