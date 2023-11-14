حسن صبري باشا رئيس وزراء توفى في قاعة البرلمان

في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر 1944م، توفي حسن صبري باشا رئيس الوزراء، ولد حسن صبري باشا عام 1879 وهو سياسي مصري تولى عدة مناصب وزارية ودبلوماسية كان آخرها منصب رئيس الوزراء عام 1940م.

تقلد حسن صبري منصب وزير المالية في وزارة عبد الفتاح يحيى في الفترة من 27 سبتمبر 1933م، إلى 14 نوفمبر 1934، ثم عُين وزيرًا مفوضًا لمصر في لندن في 19 فبراير 1935، ثم اختير وزيرًا للمواصلات والتجارة والصناعة في وزارة علي ماهر الأولى “30 يناير ـ 9 مايو 1936” فوزيرًا للمواصلات في وزارة محمد محمود الثانية “30 ديسمبر 1937 ـ 27 أبريل 1938” ثم وزيرًا للحربية والبحرية في وزارة محمد محمود الثالثة “27 أبريل ـ 24 يونيو 1938”.

عقب إستقالة حكومة علي ماهر باشا في 27 يونيو 1940م، وقع اختيار السراي على حسن صبري باشا لتشكيل حكومة تحالف ، أصبح صبري رئيسها و وزير خارجيتها في الوقت ذاته في الفترة من 27 يونيو 1940م إلى وفاته في 14 نوفمبر 1940م.

فى 17 يوليو 1940م قامت حكومة حسن باشا صبرى بإلغاء صندوق الدين وهو أحد النظم التى فرضتها أوروبا على مصر فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان الغرض منه وضع رقابة اوربية على مالية مصر، ومهمته تسلم الدخل المخصص لفوائد الدين العام وقيمة مايستهلك منه كل سنة.

واجه حسن باشا صبرى خلال وزارته خلافات عديدة لرغبة الوزراء السعديين فى أن تعلن مصر حالة الحرب بجانب حليفتها بريطانيا ، خاصة بعد توغل القوات الإيطالية عبر ليبيا إلى سيدى برانى ، وهو الأمر الذى عارضه حسن باشا صبرى الذى رأى تجنيب مصر خوض غمار الحرب مما أدى إلى إستقالة الوزراء السعديين، وعلى أثر هذه الاستقالة تولى فى 2 سبتمبر 1940م وزارة الداخلية.

توفى حسن باشا صبرى فى قاعة البرلمان أثناء ألقائه خطاب العرش أمام الملك فاروق فى 14 نوفمبر 1940 فى نفس يوم حصوله على أعلى تكريم كانت تمنحه مصر آنذاك وهو وشاح محمد على الأعظم وخلفه في الوزارة حسين سري باشا والذي كان وزيراً في وزارته.