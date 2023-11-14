فريق الرعاية الأساسية بصحة قنا يتفقد الوحدات الصحية

أجري فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بقنا بقيادة الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركز الوقف وقنا.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق المديرية في صحبة الدكتور بسام سلطان عضو قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، والدكتور أحمد صابر مدير إدارة الوقف الصحية قد تابعوا سير العمل بوحدات بمركز صحة الأسرة بالمراشدة الأوروبي، مركز صحة الأسرة بالقلمينا ومركز صحة الأسرة بالوقف، وذلك للتأكد من توافر الطعوم والأمصال وتنفيذ خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تقدم بالمجان للمترددين علي الوحدات الصحية.

وأضاف بدران أن الفريق ناقش تردد الوحدات الصحية وسير العمل بعيادات الأسنان وميكنة الألبان بصورة صحية.

استمرت جولة الفريق الوزاري بتفقد وحدات أولاد عمرو المجموعة، جزيرة دندرة، مدينة العمال، سيدي عمرو الترامسة التابعين لإدارة قنا الصحية.

رافقهم الدكتور مصطفي وهبي مدير إدارة قنا الصحية، حيث تابع الفريق عدد المترددين علي الوحدات الصحية ومدي إستفادتهم من الخدمات الصحية بالوحدات، كذلك تطبيق مكافحة العدوي بالوحدات وإلتزام الفريق بالتوعية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية وأهمية الإستفادة منها.

وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار جولات المتابعة علي مدار الساعة لكافة منافذ الخدمات الصحية سواء بالوحدات الصحية أو المستشفيات العامة والمركزية لمتابعة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.