محافظ جنوب سيناء يفتتح إحدى محطات الوقود بعد تطويرها

افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، محطة وقود التعاون العامة بمدينة طور سيناء، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

وأشاد المحافظ بالتطور التي شهدته المحطة، لتكون واجهة حضارية في مدخل مدينة طور سيناء، ومشروع خدمي لأهالي المدينة وروادها.

وأشار المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن محطة التعاون تتبع الهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة، وجرى تطويرها ورفع سعتها التخزينية لكافة أنواع البنزين والسولار.

وأوضح أنه جرى تزويدها ببعض الخدمات، ومنها محطة غسيل سيارات، ومحطة لاصلاح الكاوتش، وتشحيم، ومني ماركت، إضافة إلى أنه جرى تطوير الميدان المواجه لها، لتكون واجهة حضارية للمدينة.

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