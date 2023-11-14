دور وزارة الرياضة في الحصول على حق نقل مباريات مصر بتصفيات كأس العالم

كشف مصدر مسئول أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لحصول مصر على حقوق البث التليفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف المصدر فى تصريحات للبوابة نيوز اليوم الثلاثاء أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى عددًا من الاتصالات مع مسؤلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للتعهد بعدد من الضمانات الخاصة بحقوق البث من خلال وزارة الشباب والرياضة ممثلًا عن الدولة المصرية.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أشرف صبحي فتح خطوط الاتصالات والاجتماعات المستمرة مع مسؤلي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية منذ فترة كبيرة لحصول مصر على حق نقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم مونديال.

عقب هذه الاتصالات نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاء الاتفاق بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر، وتم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، و حصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها.

كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة «أون تايم سبورتس» وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة، إنها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الآن وحتى 2026، سواء من خلال البث التليفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الإفريقية.