مستقبل وطن بالفيوم ينظم أول مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، منذ قليل، أول مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور جميع نواب الشعب بالبرلمان، وقيادات الحزب بالمحافظة، حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، وعبدالقادر الجارجى، امين عام الحزب بالفيوم، ويوسف الشاذلى، أمين التنظيم، ومحمد طه الخولى عضو مجلس النواب، وأحمد دياب، وميرفت عبدالعظيم، ومنى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، ومحمد الجارحى عضو مجلس النواب، وكمال أبوخليل عضو مجلس النواب، وكامل فيصل، وعبدالتواب ابوالنور، ومحمد محمود، وأيمن شكرى، عضومجلس النواب، وعمرو أبوالسعود عضو مجلس الشيوخ، ووليد هويدى عضو مجلس الشيوخ، ومحسن أبو سمنه، عضو مجلس النواب، ومحمد ثابت الجمال .

وقال النائب عبد القادرالجارحي، أمين الحزب، بالفيوم، نجتمع اليوم فى مرحلة دقيقة فى عمر الوطن ولا سيما ونحن نرى جميعا ما يحاك من معارك ومخاطر خارجية لكسر هيبة الدولة المصرية، ويرى الجميع دون مبالغة او مزايدة صمود القائد العظيم عبدالفتاح السيسى، فى وجه كل المخاطر التى تحاك بالدولة المصرية واننا جميعا على قلب رجل واحد وخلف الرئيس السيسى كلنا معه من أجل مصر، دعونى أستعير كلمة البابا تواضروس عندما قال "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" .

وأضاف أنا على ثقة تامة من جميع أطياف المجتمع فى محافظة الفيوم على قلب رجل واحد وسنحقق أعظم نتيجة يوم الانتحابات الرئاسية .

وتابع : كلنا نقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وندعمه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، وأن شاء الله ستظهر محافظة الفيوم في أيام الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف يظهر مدى رقى ووعى أهالى الفيوم

ودعا جميع أهالى الفيوم ممن لهم حق التصويت ، للنزول للأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأستكمال ما بدأ من إنجازات فى جميع المجالات، وما بذله من جهود للحفاظ علي أرض الوطن مما يحاك به من مخاطر .

وأضاف النائب يوسف الشاذلي، أمين تنظيم الحزب، فى كلمته خلال المؤتمر إرسل رسالة دعم وطمأنه لأخواننا من أهالى غزة وللشعب الفلسطيني لأن جميع الشعب المصرى حزين على ما يدور من أحداث عدوانية لهم، مشيرا الى أن الدولة المصرية هى الوحيدة التي تتصدر المشهد ولم تتخلي يوما ما عن غزة ولا القضية الفلسطنية أبدا على مر العصور.

وأشار إلى أن المؤتمر اليوم قبل دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الدولة المصرية بكل كيانتها ومؤسساتها، وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنحمله المسؤلية الصعبة التى أخذها على عاتقة من بداية تولية حكم مصر، وتصدي لجميع الأزمات التى مرت بها الدولة ووصل بنا إلي بر الأمان.

وأشاد بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات القلية التى تولى فيها حكم مصر، لا يمكن لأحد أن ينكرها .

وقال الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف، نحن ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومقف خلفه فى كافة القرارات التى يتخذها رفعة لهذا الوطن ندعم الازدهار والاستقرار والتضحيات والفداء وندعم الامن وعندما نذكر الامن نتذكر ان بلادنا هى بلد الامن والامان لما قالة الله سبحانه وتعالى "فلما دخلوا على يوسف أوى اليه ابوية وقال أدخلو مصر ان شاء الله آمنين.

وأوضح القمص تكلا شفيق، ممثل الكنيسة القبطية بالفيوم نائبا عن نيافة الانبا ابرام مطران الفيوم، أنه يؤيد ما يقوم به حزب مستقبل وطن من جهود لدعم الدولة، لافتا إلى أن الكنيسة تدعم وتؤيد الرئيس في الولاية الجديدة للجمهورية.

وفى نهاية المؤتمر تم عرض الإنجازات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، سواء المشروعات العادية أو مشروعات حياة كريمة .

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