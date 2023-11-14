دعاية وهمية لجيش العدو الصهيوني.. ينقل حضانات لقطاع غزة .. ويقطع الكهرباء!

يقترب عشرات الأطفال المبتسرين"الخدج"، في مستشفى الشفاء، وسط مدينة غزة، من الموت اختناقاً، بعد انقطاع الكهرباء والوقود بشكل تام عن المجمع الطبي الأكبر في القطاع.

وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية الحدث، اليوم الثلاثاء.

إلا أن جيش العدو الصهيوني أعلن اليوم الثلاثاء أنه ينسق من أجل نقل حضانات إلى غزة تحسباً لإجلاء الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء.

ونشر المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لجندية تقوم بإنزال حضانات من سيارة فان، في أعقاب نداءات استغاثة من المستشفى المذكور بشأن حديثي الولادة، للتأكيد ربما على نوايا بلاده "الصافية"، بعد أن منعت دخول أي نوع من الوقود وبأي شكل من الأشكال إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر.

كما قطعت إسرائيل الكهرباء، ومنعت دخول المواد والمساعدات الطبية إلى شمال غزة بشكل تام.

ما دفع وزارة الصحة الفلسطينية إلى التأكيد في تصريحات للعربية/الحدث أن "مبادرة القوات الإسرائيلية هذه مجردة دعاية" لا أكثر لاسيما أن إسرائيل هي من قطع الوقود والكهرباء عن القطاع المكتظ بالسكان منذ أكثر من شهر.

كما أكدت أن مستشفى المعمداني هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في شمال القطاع، بعد أن توقفت كافة المستشفيات.

وأوضح أن عدد القتلى بلغ حتى اليوم 12 ألف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح.