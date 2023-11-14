عرض المتهم بقتل والده في الزيتون على الطب الشرعي

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بقتل والده المسن عقب التعدي عليه بالضرب في منطقة الزيتون، وأمرت بعرضه علي الطب الشرعي، لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة أو مهدئه.

وقررت قبل وقت سابق، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه رجل في منتصف العقد الثامن مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشيم بالرأس، أدى إلي كسر في الجمجمة، ووجود كدمات متفرقه بالجسد آثار ضرب وتعذيب، وتسبب في نزيف دموي غزير أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل، والوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء أرتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.