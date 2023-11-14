دقيقة حداد على شهداء غزة ببداية مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسي ببورسعيد.. صور

بدأ مؤتمر دعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة بمحافظة بورسعيد، بالوقوف دقيقة حداد، اليوم الثلاثاء، على شهداء قطاع غزة، والمقام بالمركز الثقافي، بحضور قيادات الحملة الرسمية للمرشح في بورسعيد، والآلاف من أبناء بورسعيد من طوائف المجتمع المختلفة.

بالصور.. دقيقة حداد على شهداء غزة ببداية مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسي ببورسعيد

ورفع مشاركون بالمؤتمر صور لـ السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، مرددين هتافات: "بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، تحيا مصر، سيسي رئيسي".

ومن المنتظر أن تتضمن الاحتفالية السلام الوطني وعرض فيديو عن ما شهدته مصر من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية عملاقة في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، فضلا عن كلمات الحضور.

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