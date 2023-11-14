"التعاون الخليجي" يطالب الأمم المتحدة بضرورة إجبار إسرائيل على احترام القرارات الأممية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بغزة، وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 والوقف الفوري لإطلاق النار قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الثلاثاء/ في مقر الأمانة بالرياض، ممثل الأمين العام الأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، حيث أشار البديوي إلى أهمية تفعيل جهود للأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

ولفت البديوي إلى أن ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية يؤكد عدم احترامها وانصياعها للقرارات الأممية والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا الموقف الثابت لدول المجلس والذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسي وإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.