آبي أحمد يزعم: سعي إثيوبيا لامتلاك منفذ بحري لا يهدد دول الجوار

زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن سعي أديس أبابا لامتلاك منفذ بحري، لا يهدد دول الجوار، في إشارة إلى الغضب الكبير الذي كان واضحا من ردود الأفعال في إريتريا والصومال وجيبوتي، بشأن تصريحات سابقة لآبي أحمد في هذا الشأن.

وقال آبي أحمد، خلال رده اليوم على نواب البرلمان الإثيوبي، في الجلسة العادية الثالثة والرابعة، إنه على الرغم من المحادثات والتحليلات والمؤامرات والتوقعات واسعة النطاق، سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري وإلى إن امتلاك ميناء خاص بها ليس أجندة جديدة، ولا يهدف إلى تهديد سيادة الدول المجاورة في القرن الأفريقي.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي إن "ما أريد أن تفهمه دول القرن الأفريقي والعالم في الشرق والغرب على حد سواء وجميع الآخرين بحسن نية هو مصلحتنا الحقيقية ومشاكلنا"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأوضح للنواب الإثيوبيين أن إثيوبيا كانت قبل حوالي 30 عامًا مالكة لميناءين، وكان عدد سكانها خلالهما حوالي 46.47 مليون نسمة فقط، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 10 و12 و13 مليار دولار فقط، وبعد 30 عاما، انخفض وضع إثيوبيا من ملكية مينائين إلى استخدام مينائيين، جيبوتي وعصب، من خلال القواعد والاتفاقيات التجارية مع البلدين المعنيين، مضيفا "تم تقليص ذلك إلى استخدام ميناء جيبوتي بعد الخلافات والصراع مع إريتريا، وبينما أعرب عن تقدير واعتراف شعب إثيوبيا والحكومة بالدعم الذي قدمه شعب جيبوتي لإتاحة الميناء بشروط قواعد التجارة، قال "نريد أن تتفهم جيبوتي وغيرها مخاوفنا".

ووصف آبي أحمد العامل الجيوسياسي المشوه في القرن الأفريقي بأنه أمر يخيف إثيوبيا، وحدد سيناريوهات تتجادل فيها "القوى الكبرى" عبر وسائل الإعلام "لأن جميعها لديها معسكرات في جيبوتي"، لافتا إلى أنه إذا بدأت هذه القوى الكبرى صراعا، فإن إثيوبيا هي التي ستخاف، مضيفا أن دولا مثل كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا لن تشعر بنفس الخوف الذي نشعر به من حدوث مثل هذه السيناريوهات التي تؤدي إلى تعطيل تدفق الوقود أو الأسمدة لمدة أسبوع واحد هذا بغض النظر عما إذا كانت حكومة جيبوتي تسمح بذلك أم لا.

وأشار إلى الأنباء الأخيرة عن هجمات صاروخية قادمة من اليمن الذي يبعد عن جيبوتي حوالي 28.29 كيلومترا فقط بعرض البحر وإذا بدأت القوى الكبرى هناك بإطلاق النار على المعسكرات على الجانب الآخر، فإن ذلك يترك إثيوبيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، دون خيارات وقال إن مثل هذا السيناريو ليس بالضرورة أن حكومة جيبوتي تفرض ضغوطا على إثيوبيا، ولكن الظروف التي أدت إلى مثل هذه الأخطاء الجيوسياسية، ولأن القوى الكبرى لديها القدرة على إطلاق النار من مسافة بعيدة "ليس من الجيد تجاهل مثل هذه الحقائق".

وفيما يتعلق بضرورة التعاون بين الدول المجاورة في القرن الأفريقي، ذكر رئيس الوزراء أبي أن الشعب الإثيوبي يموت بسبب مشاركته في القتال ضد حركة الشباب التي تزعج الصومال، وعندما تقول إثيوبيا إنها تواجه تحديات، يجب على الدول المجاورة الشقيقة أن تسأل ما الذي يتحدى إثيوبيا".

كما رد على من يقول إن ذلك انتهاك للسيادة الإريترية. “هل بنينا سد النهضة للمساس بسيادة السودان؟” وتساءل، وتابع قائلا إن إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة لإنتاج الطاقة وقياس وإرسال المياه “إلى إخواننا” على مدار العام، لتستفيد منها كل من إثيوبيا والسودان ومصر. «وكذلك البحر الأحمر؛ وليس لدينا أي مصلحة في المساس بسيادة أحد؛ ليس لدينا مصلحة في غزو أحد؛ ولكننا بحاجة إلى خيار لا هوادة فيه بموجب قواعد العمل.

وبربط الأمر بالنمو السكاني، قال رئيس الوزراء إن مثل هذا السيناريو يجب أن "يثير قلق إخواننا أكثر منا"، وذكر أنه حتى في الأشهر القليلة الماضية أعادت إثيوبيا حوالي 130 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية، والتي ينبغي أن تشعر بالقلق بنفس القدر إذا لم يتم ذلك تم الحل. وبالمثل، ينبغي لدول مثل تنزانيا وجنوب أفريقيا التي تتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين أن تشعر بالقلق إزاء هذه المسألة.