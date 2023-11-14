حقيقة تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا الأربعاء

تتعرض محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم إلى تغيرات مناخية، مع بدء نوة المكنسة والتي تسببت في تكاثر السحب المنخفضة الرعدية وسقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على جميع أنحاء المحافظة، حيث عاد من جديد الحديث حول قرار تعطيل الدراسة بالمحافظة، بسبب تجمع مياه الأمطار في بعض الأماكن بشكل مؤقت، وتعطيل حركة المرور.

ولكن لم تصدر محافظة الإسكندرية أي بيانات رسمية بشأن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بسبب نوة المكنسة، حيث كشف عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، أنه لم يتلقى أي إخطار من الجهات المعنية بشأن تعطيل الدراسة غداً بسبب حالة الطقس الغير مستقرة.

وأكد أنه في حالة وجود أي قرار يفيد بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء سوف يتم الإعلان عنه بشكل مباشر، بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية والجهات المعنية الأخرى.

فيما تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة، متفاوتة الشدة، رعدية أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.