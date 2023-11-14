للمرة الأولى.. نجم ليفربول يلتقي والده بعد إطلاق سراحه.. صور

التقى الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء بوالده لأول مرة بعد اختطافه لمدة 12 يومًا، وإطلاق سراحه يوم الخميس الماضي.

اختطف والدا اللاعب لويس دياز من قبل مسلحين في محطة وقود في مسقط رأسهم في بارانكاس بكولومبيا، ومن ثم إطلاق سراح والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، بعد ساعات من الاختطاف في 28 أكتوبر الماضي.

وظل والد دياز، مختطفًا منذ التاريخ المذكور أعلاه، وأصبح مفقودًا حتى كشفت الشرطة الكولومبية عن هوية المختطفين، وهي جماعة جيش التحرير الوطني المصنفة كجماعة إرهابية، حتى نجحت عملية إطلاق سراح مانويل والد نجم ليفربول يوم الخميس 9 نوفمبر الجاري، بدعم من الأمم المتحدة، المنظمة الضامنة في مفاوضات السلام مع جيش التحرير الوطني.

ولم يلتق لويس دياز بوالده منذ إطلاق سراح الأخير، بعد تسليمه إلى لجنة إنسانية من ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين من الكنيسة الكاثوليكية.

واستغل لويس دياز، فترة تواجده في معسكر منتخب كولومبيا، للقاء والده العائد إلى منزله بعد غياب، وهو ما أكده الموقع الرسمي للمنتخب الكولومبي، الذي نشر صورًا أثناء العناق الحار بين الإبن ووالده، والذي اصطحبه الدموع بين الطرفين وجميع أفراد الأسرة.

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهة البرازيل وباراجواي الجمعة والأربعاء المقبلين في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.