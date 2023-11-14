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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تنفي ادعاءات وجود بيانات تحذير من عصابات لسرقة المساكن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية إعادة تداول بيان كاذب منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته" كما سبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية ، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الادعاءات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الاداعاءات .

مواقع التواصل الاجتماعي تحت تهديد السلاح كاذب منسوب لوزارة الداخلية