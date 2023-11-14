رسميًا.. نابولي يعلن عن بديل رودي جارسيا

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إقالة الفرنسي رودي جارسيا عن تدريب الفريق، وتعيين المدرب البديل.

ونشر نابولي بيانً رسميًا، أعلن من خلاله إقالة جارسيا من منصبه بسبب سلسلة من النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.

وتعرض نابولي للهزيمة في المباراة الأخيرة أمام نظيره إمبولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

كما أعلن نابولي، تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي، والتر ماتزاري، ليقود الفريق فنيًا في الفترة المقبلة خلفًا لرودي جارسيا.

ولم يكشف نادي الجنوب، أي تفاصيل عن تعاقده مع ماتزاري، ولكن بحسب تقارير صحفية، فإن عقد نابولي مع مدربه الجديد حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وتولى ماتزاري تدريب نابولي من قبل خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وتوج مع الفريق ببطولة كأس السوبر الإيطالي موسم 2011-2012.

وكان كالياري، آخر محطات ماتزاري التدريبية، ورحل عنه في مايو 2022 بعد 6 أشهر فقط، ليعود إلى تدريب نابولي من جديد.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، كما يأتي في مركز الوصافة في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط.