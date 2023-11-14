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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. فاركو يعلن فسخ عقد عمرو وردة

عمرو وردة
عمرو وردة
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أعلن نادي فاركو، فسخ عقد عمرو وردة لاعب الفريق لعدم التزامه وانقطاعه عن معسكر الفريق.

وكان نادي فاركو تعاقد مع عمرو وردة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة احتراف كبيرة في قبرص.

وأعلن نادي فاركو، أنه تم فسخ التعاقد مع عمرو وردة، بسبب عدم الالتزام، وانقطاعه عن معسكر الفريق في وقت سابق.

عمرو وردة تم وقفه من قبل المدرب الأجنبي السابق، بسبب عدم الالتزام، وبعدها صدر قرارا بفسخ العقد معه، ولكن تم الانتظار لحين رد المبلغ المالي الذي حصل عليه لحيم الأمور بشكل رسمي.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد أربعة نقاط بعد خوض 6 مباريات، خسر في أربعة مباريات، وفاز في مباراة وتعادل مثلها.

فاركو عمرو وردة فسخ عقد عمرو وردة معسكر الفريق