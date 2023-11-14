أحمد داود يكشف عالم مسلسل زينهم في الإعلان الرسمي

نشر أحمد داود الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "زينهم" على صفحات السوشيال ميديا الرسمية وكشف الإعلان عن دكتور زينهم الطبيب الشرعي الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، وتأليف وإخراج هبه يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه.





