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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: مصر تبذل جهودا كبيرة لتأمين المساعدات في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن غزة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المساعدات لا سيما الطبية، لافتًا إلى أن المستشفيات في جنوب القطاع ممتلئة بالكامل بالمصابين.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في مُداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الجانب المصري يبذل جهودًا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

وأوضح "جبريل"، أن جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة، مؤكدًا أن نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعوق عمليات استلامها.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، يومه الـ39، وتخطت حصيلة الشهداء، حتى الآن، 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 4000 طفل، بحسب ما أعلنت السُلطات الصحية في غزة.

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