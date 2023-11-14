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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك استعدادا للقاء أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

الونش وجابر من تدريبات
الونش وجابر من تدريبات الزمالك
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خاض محمود حمدي "الونش" وعمر جابر وسيف الدين الجزيري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الثلاثي فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل خوض تدريبات الركض حول الملعب .

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بمتابعة البرنامج التأهيلي الخاص بالثلاثي، بالإضافة لعمل فحوصات طبية متواصلة للاطمئنان على حالتهم قبل السماح بعودتهم للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

محمود حمدي الونش سيف الدين الجزيري الزمالك أيمن مصطفى