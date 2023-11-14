شيكابالا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى "شيكابالا" برنامجاً تأهيلياً خاصاً خلال الأيام الماضية، بعد مباراة بيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر، وفقاً لبرنامج وضع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية و جزء من التقسيمة الفنية على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.