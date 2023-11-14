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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأغذية العالمي: 130 مخبزًا في غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود

قصف غزة
قصف غزة
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 قالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة، مؤكده أن 130 مخبزا توقف عن العمل تماما لنقص الوقود".

وأشارت عطيفة إلي ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

وأضافت عطيفة عبر مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن  هناك نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة".

واستطردت عبير عطيفة قائلة:" نلاقي صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق".

كما لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل".

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