تجدد الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في دير الزور السورية

تعرضت القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز شمالي دير الزور السورية لاستهداف بصاروخ من قبل المليشيات الموالية للنظام، وهو الهجوم السادس من نوعه على القاعدة منذ 19 أكتوبر الماضي، كما تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي، إحدى أكبر القواعد الأمريكية في سوريا بريف دير الزور لهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بطائرة مسيرة، وذلك بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك التصعيد ضد قواعد القوات الأمريكية في العراق وسوريا ضمن التهديدات المستمرة من التنظيمات المسلحة انتقاما مما يحدث من عدوان إسرائيلي على غزة مدعوما من الإدارة الأمريكية.

ووفقا لمدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، فإن الأراضي السورية تشهد تصعيدا بين القوات الأمريكية والمجموعات الموالية لإيران، خاصة وأنه جرى استهداف القواعد العسكرية بهجمات مكثفة، بينما لم تردع الغارات الأمريكية المليشيات المسلحة

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي، جرى تنفيذ نحو 36 هجومًا على قواعد التحالف الدولي.

ووفقا لشبكة الأخبار العسكرية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، فإن قواعد التحالف الدولي شهدت نشاطا تدريبيا مشددا، شاركت فيه قوات سوريا الديمقراطية، بالذخيرة الحية والأسلحة النوعية، في إطار تكثيف الجهود والتعزيزات الأمنـية لحماية مناطق وقواعد العسكرية الخاصة بالتحالف في المنطقة من أي محاولات هجومية.

ونقلا عن المكتب الإعلامي لـ"قسد"، فإن الجيش الأمريكي يعمل على تعزيز قدراته القتالية في ظل تنامي المخاوف الدولية من حرب إقليمية أوسع، كما يعمل على إيصال سريع لأسلحة تتضمن دفاعات جوية.