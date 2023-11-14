مصطفي شلبي يحصل على راحة من تدريب الزمالك

حصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

ويعاني مصطفى شلبي من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم، و يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج .