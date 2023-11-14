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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السولية يسابق الزمن للحاق بمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي
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يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، رغم قرار الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، بسبب فترة التوقف الدولي. 
ويخوض عمرو السولية التدريب يوميا تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل في الجهاز الفني، حتى يكون جاهز بدنيا بعد التعافي من الإصابة التي غاب بسببها لفترة طويلة جدا.
ويسعى السولية للحاق بمباراة الأهلي  وميدياما الغاني في بداية مشوار الأهلي بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، يوم 25 نوفمبر الجاري.
وادي عمرو السولية تدريبات بدنية قوية إلى جانب تدريب بالكرة والتسجيل في المرمى، لاستعادة حساسية اللعب في ظل غيابه عن المباريات منذ الموسم الماضي، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يشارك السولية في التدريبات الجماعية بشكل كامل عقب عودة الفريق من الراحة، بعد ظهوره التدريجي والجزئي خلال الفترة الأخيرة

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