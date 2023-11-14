حفظ التحقيق في وفاة متهم بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيق في وفاة شاب داخل الحجز أثناء قضائه فترة التحقيقات معه على ذمة اتهامه بتعاطي المخدرات، والاتجار فيها، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بالحجز، واستدعت زملاءه لسماع أقوالهم، وأكدوا أنه عانى من وجع فى القلب وضيق فى التنفس ثم سقط أرضًا، وتبين من التحريات والكشف الطبى أن المتوفى، يعاني من مرض السكر وأمراض القلب المزمنة ويتناول الأدوية علاوة على تعاطيه المخدرات، كما تبين عدم وجود أى إصابات أو آثار لضرب.

كما استمعت النيابة إلى أقوال شقيقته التى أكدت أن شقيقها «ك. ع»، يعاني من مشاكل صحية عدة منذ صغره، ولا يقوى على أي مجهود، ولم تشتبه فى وفاته أو تتهم أحدًا.