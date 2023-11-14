وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

حسنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي 2023 والمقبل 2024، على الرغم من التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

وأظهر تقرير الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.

وفي العام 2024، تتوقع الوكالة نمو الطلب العالمي بمقدار 930 ألف برميل يوميا بدلا من 880 ألف برميل يوميا.

كذلك زادت الوكالة توقعاتها لإنتاج النفط العالمي للعام الحالي بمقدار 1.7 مليون برميل إلى مستوى قياسي 101.8 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، حذرت وكالة "فيتش" من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل العام المقبل، مع تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الوكالة بأن الصراع في الشرق الأوسط يهدد بتعطيل إمدادات النفط وبالتالي الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي في العام 2024.