تعرف على موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبداية مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في حملة الدفاع عن لقب الأميره السمراء التي توج بها الأهلي العام الماضي للمرة 11 في تاريخه.

ويستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة ميدياما الغاني في أولى مباريات دور المجموعات للبطولة.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، في تمام الساعة الـ6 مساء، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يحدد الأهلي حتى الان الملعب المستضيف للمباراة، في ظل غلق استاد القاهرة الدولي عقب مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 للإصلاحات.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي على حساب الوداد الرياضي المغربي في نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.