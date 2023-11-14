تعاون بين العمليات المشتركة العراقية وقوات البيشمركة يسفر عن تدمير أوكار لتنظيم داعش

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من تدمير عدة أوكار وضبط أسلحة وعبوات ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي، بالتعاون بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة، صباح اليوم الثلاثاء.

وجا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنه من خلال التنسيق والتعاون المتبادل ولتوحيد الجهد الأمني لتحقيق الأهداف المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة شرعت قوات مشتركة من قيادة عمليات غرب نينوى وقوات البيشمركة، وبحضور ميداني للقيادات العسكرية بعملية أمنية لتطهير المناطق ذات الاهتمام المشترك بين القوات الاتحادية وحرس إقليم كوردستان العراق لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أن العملية التي جاءت بمعلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين والعثور على عدد من العبوات الناسفة ومجموعة من الأسلحة حيث تم تدميرها.

وشدد البيان على أن العمل الأمني والاستخباري المشترك وفي العديد من العمليات العسكرية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى في ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة وتدمير أوكارها.

وتأتي هذه العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك وسد الثغرات وعدم اعطاء فرصة للعناصر الإرهابية في أن يكون لها موطىء قدم في هذه المناطق المهمة.

قبل يوم، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على شبكة مكونة من 3 عناصر يرأسها الإرهابي المدعو (إدريس رؤوف محمد طه) مسؤول التجهيز فيما يسمى ولاية كركوك، والناقل الرئيسي للعناصر الارهابية والمرتبط بالادارة العامة لما يسمى ولاية العراق.

ووفقا لبيان خلية الإعلام، فإن المجموعة الموقوفة اعترفت بتجهيز أوكار الإرهابيين بمواد الدعم اللوجستي وتوزيع ما تسمى الكفالات لعناصر داعش وتنفيذ عمليات استطلاع لمنشآت حيوية في محافظة كركوك، وقد تم احالة الملقى القبض عليهم أصوليا الى الجهات القضائية المختصة.