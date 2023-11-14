ننشر نتيجةً انتخابات اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط

شهد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ورائد عام اتحاد طلاب دمياط، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023 / 2024 بحضور علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد موجه عام اتحادات طلابية بالمديرية.

وأجريت الانتخابات بكل شفافية وحيادية بمعرفة اللجنة الثلاثية وأسفرت عن فوز الطالب محمد جهاد محمد عيد إدارة فارسكور التعليمية بمنصب أمين الاتحاد والطالبة رقية محمد كامل الشويحى إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب الأمين المساعد.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الطالبة نرمين الغريب فتحى إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمنصب المقرر الديني والثفافي والطالبة وعد محمد حمدون إدارة ميت ابو غالب التعليمية بمنصب المقرر الاجتماعي والطالبة خديجة محمد جلال إدارة السرو التعليمية بمنصب المقرر العلمي و الطالب معاذ ايمن محمد الجنيدى إدارة كفر سعد التعليمية بمنصب المقرر الرياضي والكشفي والطالب مازن فتحى ابراهيم زين الدين إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب المقرر الفني.

وفي نهاية اللقاء أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لطلاب الاتحاد بإعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم دمياط مشيدآ بالعملية الانتخابات للمكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب التي أجريت، مشيرآ إلي أنها تجربة ديمقراطية يمارسها الطلاب بأنفسهم هو تنظيم تربوي يهدف لمساعدة الطلاب علي حل مشكلاتهم في أجواء ديمقراطية ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل المشكلات التي تواجهم.

تم تشكيل لجنة من التوجيه العام للتربية الاجتماعية باعداد وتنفيذ معسكر صقل القيادات الطلابية للمرحلة الثانوية هالة مردان مدير التربية الاجتماعية وهالة سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية واقبال بكر عضو مكتب الاتحادات الطلابية.

كما أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمدرسة ابو بكر الصديق الثانوية المشتركة بادارة دمياط الجديدة لحسن تعاونها والاعداد الجيد والمساهمة الفعالة فى انجاح المعسكر متمثلة فى مدير ادارة المدرسة علاء جعفر