أضرار الحزن والتوتر المستمر على صحة الجسم

الشعور المستمر بالقلق والحزن والتوتر من المشاكل النفسية المزعجة للغاية التي لا تؤثر فقط على الصحة النفسية بل لها تأثير كبير على الصحة الجسدية، وعندما يسمح الإنسان لنفسه بمعاناة ألم الفقدان، وقد يساعد تقبل الفقدان واستعادة إحساس القبول والسلام وتلاشي المشاكل الجسدية التي تحدث نتيجة الحزن والقلق.

فمن علامات وأعراض الحزن الطبيعي هي نفس أعراض الحزن الشديد ولكن، بينما تبدأ أعراض الحزن العادي تدريجيًا في التلاشي مع مرور الوقت، فإن الحزن الشديد يستمر أو يزداد سوءًا، ويشبه الحزن الشديد التواجد في حالة حداد متواصلة ومتزايدة تمنعك من الشفاء وقد تتضمن علامات الحزن الشديد وأعراضه:

الحزن البالغ والألم وسيطرة الأفكار الخاصة بفقدان الأحباء.

الاهتمام بشيء آخر غير وفاة الأحباء.

الاهتمام الشديد بتذكير الأحباء أو التجنب المفرط للتذكير.

الشوق المتواصل الشديد أو التلهف للمتوفي

مشكلات تقبل الموت.

التنميل أو الانفصال.

شعور بالمرارة بشأن خسارتك.

الشعور بأن ليس للحياة أي معنى أو غرض

عدم الثقة في الآخرين.

عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة أو التفكير في تجارب إيجابية مع الأحباء.

مواجهة صعوبة في تنفيذ الروتين الطبيعي.

الانعزال عن الآخرين والانسحاب من الأنشطة الاجتماعية.

الشعور بالاكتئاب، والحزن العميق ، والشعور بالذنب أو لوم الذات.

الاعتقاد بأنك فعلت شيئا خاطئا أو قد يمنعك من الموت.

الشعور بأن الحياة لا تستحق العيش بدون الأحباء

الرغبة في الموت مع الأحباء.



-متى يجب زيارة الطبيب:

اتصل بالطبيب أو مختص الرعاية النفسية إن كنت تشعر بحزن جارف أو مشاكل في التعامل العادي دون تحسن.

في حالة التفكير في الانتحار.

-أسباب الحزن المعقد:

أسباب الحزن المعقد غير معروفة كمثل العديد من اضطرابات الصحة العقلية، فإنه قد يكون ذا صلة ببيئتك، وشخصيتك، وصفاتك الموروثة، والتكوين الكيميائي لجسمك.

غالبًا ما يحدث الشعور بحزن معقد لدى النساء في سن مبكرة وتشمل العوامل التي قد تزيد من خطر الشعور بحزن معقد ومشاكل في حياة الانسان لا يمكنه التعامل معها او تجاوزها.

العزلة الاجتماعية أو فقدان نظام الدعم أو الصداقات

تجربة اكتئاب ماضية أو قلق الانفصال أو اضطراب الكرب التالي للرضح (PTSD)

تجارب صادمة خلال مرحلة الطفولة مثل إساءة المعاملة أو الإهمال

ضغوطات الحياة الرئيسية الأخرى، مثل الصعوبات المالية الرئيسية

-المضاعفات:

يمكن للحزن المعقد أن يؤثر على الحالة البدنية والنفسية والاجتماعية ودون العلاج المناسب، يمكن أن تتضمن المضاعفات:

مشاكل القلب

مشاكل الضغط

السكري

آلام الجسد

آلام الجسد والمفاصل والعضلات

الاكتئاب

مشاكل الجهاز الهضمي

اضطرابات النوم والأرق الشديد

أفكارًا أو سلوكيات انتحارية

القلق والذي يشمل اضطراب الكرب التالي للرضح

اضطرابات كبيرة بالنوم

زيادة خطورة المرض البدني، مثل مرض القلب أو السرطان أو ارتفاع ضغط الدم

الصعوبة طويلة الأجل في مباشرة الحياة اليومية أو العلاقات أو الأنشطة الخاصة بالعمل

إدمان الكحوليات أو النيكوتين أو المخدرات

-الوقاية:

ليس من الواضح كيفية منع الحزن المعقد وقد يساعد تلقي الاستشارة بعد فترة وجيزة من الفقد، وخاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحزن المعقد.

الكلام مع مختص قد يفرق بشكل كبير في تجاوز المشاعر والتخلص من الحالة النفسية السيئة.

الدعم يمثل أفراد عائلتك وأصدقاؤك ومجموعات الدعم الاجتماعي ومجتمعك الإيماني كلهم خيارات جيدة لمساعدتك في التعامل مع حزنك.

تغيير طريقة التفكير.

إثارة مراكز المكافأة بالدماغ عن طريق الطبيب والوصفات الطبية.

الصداع المستمر

فرط أو فقدان الشهية

ضعف الجهاز المناعي

التعب والإرهاق

أمراض عصبية