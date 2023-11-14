تأكد جاهزية محمد عبدالشافي لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بشكل كامل، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبى المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال اليومين الماضيين لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، في ظل الإجهاد العضلي الذي عانى منه، و قام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على عبد الشافي والتأكد من جاهزيته التامة من الناحية الطبية للقاء المقبل أمام أبو سليم الليبي .

وأدى محمد عبد الشافي الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة بشكل كامل لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.