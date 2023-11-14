أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة .
واستعرض محافظ المنيا اليوم الثلاثاء جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بنى مزار- مغاغة – المنيا )، من إزالة 30 حالة تعد بالبناء المخالف منها 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى( الحسينية - -أبو جرج – بنى على – شلقام – القيس ) وحى شرق مدينة بنى مزار، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد بحي غرب مركز ومدينة المنيا ، وفى مركز مغاغة تم إزالة 6 حالات تعد بقرى ( ميانه – صنبدى – شارونة ).
وفى مراكز (مطاي- العدوة- سمالوط)، أزالت الوحدات المحلية 56 حالة تعد منها 30 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقريتي (بنى عامر – البهجور ) بمركز العدوة، وإزالة 20 حالة تعد في المهد و متغير مكاني بقرى مركز سمالوط، وفى مركز مطاي تم إزالة 6 حالات بقريتي (أبوان – حلوة) وحى غرب المدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
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إزالة 86 حالة تعدٍ خلال حملات مكبرة في 6 مراكز بالمنيا
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة .