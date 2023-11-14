الكينج محمد منير يشدو "يا فلسطيني"

لم يغب يومًا بصوت عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وهذه الأيام، ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الاسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة قرر النجم الكبير محمد منير أن يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين ويشدو بأغنية جديدة عنوانها "يا فلسطيني".

وقال النجم الكبير محمد منير في تصريحات صحفية «وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم لا املك غير حنجرتي اساندهم بها».

وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن بين مقاطع الأغنية "آدي الشعب ان حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني".

والأغنية تأليف عصام عبد الله والحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها احمد عبد المحسن.

وقدم منير من قبل عده اغاني تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل عربي، ومنها أغاني "اتحدي لياليك يا غروب" و"القدس" و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".