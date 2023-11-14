الزمالك يدخل معسكرًا بالإسكندرية قبل مواجهة أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

قرر معتمد جمال مدرب الزمالك، دخول الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل مباراة أبوسليم الليبي بـ48 ساعة وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين قبل ضربة البداية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض فريق الزمالك غدًا الأربعاء مباراة ودية أمام فريق توت عنخ أمون، على أن يخوض الزمالك مباراة ودية ثانية مع فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.