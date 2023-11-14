ads
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد انتهاء الجولة الرابعة.. سيدات الأهلي والزمالك في صدارة دوري الطائرة

دوري كرة الطائرة
دوري كرة الطائرة للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بإقامة 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.

ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي:

ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.

وفيما يلي ترتيب المجموعتين بعد انتهاء الجولة:

المجموعة الأولى: 

1. الأهلي برصيد 9 نقاط 

2. وادي دجلة برصيد 9 نقاط

3. دلفي برصيد 7 نقاط

4. الشمس برصيد 6 نقاط

5. الصيد برصيد 3 نقاط

6. الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

7. أصحاب الجياد برصيد نقطتين

8. الواي بدون رصيد

المجموعة الثانية:

1. الزمالك برصيد 12 نقطة 

2. سبورتنج برصيد 11 نقطة

3. سموحة برصيد 10 نقاط

4. الطيران برصيد 6 نقاط

5. الزهور برصيد 6 نقاط

6. المقاولون برصيد 3 نقاط

7. 6 أكتوبر بدون رصيد 

8. هليوبوليس بدون رصيد

الزمالك وادي دجلة سبورتنج الأهلى