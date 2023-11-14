آياتا: 16% زيادة بأسعار الطيران في أوروبا

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تقريرا أكد خلاله أن المسافرين في أوروبا يستفيدون من أسعار تذاكر الطيران التي تشهد انخفاضا يتناسب مع التضخم، ولذا يواصل السوق انتعاشه بعد فيروس كورونا.

وأظهرت أحدث أرقام حركة السفر والسياحة، أن شركات الطيران الأوروبية تتراجع بنسبة 3.6٪ فقط عن ذروة عام 2019، حيث يسافر الأوروبيون بكثرة على الرغم من البيئة التضخمية، وفي يونيو الماضي كان متوسط ​​أسعار تذاكر الطيران في أوروبا أعلى بنحو 16% عما كان عليه قبل الوباء، ومع ذلك، فإن هذا يتخلف عن متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ في يونيو 20% مقارنة بما قبل الوباء.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يستمر السفر الجوي الأوروبي في التعافي بقوة، وهو في طريقه لتجاوز المعيار القياسي لعام 2019 في غضون عام 2024، وتحافظ القدرة التنافسية لسوق النقل الجوي في أوروبا على تضخم أسعار تذاكر الطيران عند 16٪ - أي أقل بأربع نقاط مئوية من الارتفاعات التي شهدناها في عام 2024، وبالنظر إلى التقلبات الشديدة في أسعار وقود الطائرات والزيادات في رواتب القوى العاملة، يعد هذا إنجازًا كبيرًا ويتناقض مع الرسوم المتزايدة باستمرار التي يدفعها مستفيدو البنية التحتية لدينا".

ومؤخراً، وافقت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة على زيادة بنسبة 56% في رسوم مطار هيثرو في لندن، وزيادة بنسبة 26% على "ناتس" مزود خدمات الملاحة الجوية في المملكة المتحدة، على الرغم من فشل الخدمة هذا الصيف، وفي الوقت نفسه، في هولندا، مُنح مطار شيفول في أمستردام، الذي عانى أيضًا من فشل الخدمة، زيادة بنسبة 37٪.

وتابع والش: "إن انتعاش سوق النقل الجوي في أوروبا يجلب معه ظروف سوق أكثر تنافسية، حيث سيرى المسافرون ذلك مع المزيد من المسارات والمزيد من شركات الطيران للاختيار من بينها، وفي المجمل، شهد العام الماضي ولادة 20 شركة طيران جديدة في أوروبا، وهذا أمر مهم لأن سوق النقل الجوي الأكثر تنافسية سيجعل أوروبا مكانًا أكثر تنافسية لممارسة الأعمال التجارية".