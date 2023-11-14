تبدأ من 30 جنيهًا.. إعلان أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي

تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخبي مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، الخميس المقبل.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

ويؤدى المنتخب الوطنى مرانه اليوم بانضمام جميع اللاعبين بعد وصول المحترفين، يتقدمهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، وينتظر أن يتضمن المران فقرات فنية مع تدريبات بدنية للوصول بجميع العناصر إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال اللقاء.

واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من قارة إفريقيا إلى 9.5 مقعد، وذلك بعد زيادة الفرق المشاركة في المونديال إلى 48 بدلًا من 32 منتخبا.

وقسمت عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في مونديال 2026 إلى 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وسوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.