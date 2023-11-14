عمال الغزل والنسيج: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

عُقد اليوم الثلاثاء مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقاعة المؤتمرات بشركة غزل طنطا، وذلك لإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، بحضور آلاف من عمال الغزل والنسيج من مختلف المحافظات.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي.

قال الدكتور أيمن صادق رئيس مجلس إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إن عمال وموظفين الغزل والنسيج، وجموع الشعب المصري علي سوف ينزلوا النزول في المشاركه في هذا العرس السياسي الكبير التي تشهده البلاد ليبرهن للعالم اجمع علي عظمة الشعب المصري في اختيار رئيسه في الفتره المقبله .

وتابع، أن الرئيس السيسي نجح في القضاء على الإرهاب بعد فترات صعبة كنا نستيقظ فيها صباح كل يوم على خبر استشهاد بطل جديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، حتى أصبح كل بيت له شهيد في الحرب على الإرهاب في ربوع مصر"، كان إنجازا كبيرا للرئيس السيسى بجانب الإزدهار والإهتمام الكبير بقطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية فى شتى الشركات، فهذا يكفيه ليختاره المصريين مرة أخرى، بعد أن حل الأمن والأمان مكان الخوف والشعور بالخطر.

وأضاف أيمن، أن جميع عمال الغزل والنسيج على مستوي محافظات الجمهورية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه وضع خطة جديدة للإهتمام بقطاع الغزل والنسيج وتكويرة كمان كان من قبل، كما يجب وضع آليات وخطط فى كافة أرجاء المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال حسين الشوري رئيس اللجنة النقابية لشركة الدلتا طنطا للغزل والنسيج أن عمال الغزل والنسيج كانوا ومازالوا هم سواعد مصر القويه الباطشه، مضيفا ان النقابة العامه برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم هي حصن الأمن والأمان للملايين من العمال بالقطاع

وطالب الشورى من عمال الغزل والنسيج بأن يكون لهم دورا إيجابيا بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة مؤيدين ومساندين للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مستقبل أفضل لبلدنا .

أوضح أن عمال الغزل والنسيج هم دائما في الصفوف الأولى لمعركة الوطن مشيدا بدور الرئيس السيسى وحكمته في التعامل مع ملف الأزمة للقضية الفلسطينية .

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن والغزل والنسيج: «على جماهير العمال أن يحتشدوا أيام الانتخابات هم وأسرهم وجميع المواطنين ويعلنوا أمام العالم أجمع بأن عبدالفتاح السيسي هو رئيسهم القادم.

وتسأل الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج لماذا يجب أن تختار السيسي؟ «نختار الرئيس السيسي للانجازات التي تحققت في كافة مناحي الحياة من مشروعات العملاقة، وحياة كريمة، و100 مليون صحه، ومشروعات البنيه التحتيه وغيرها الكثير»، مشيرا الي ان الرئيس السيسي وجه بضرورة الحفاظ على القطاع العام وتحديث المصالح والتأكيد على حماية العمال خاصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس بالقطاعين العام والخاص

وثمن إبراهيم القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت للبلاد ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهوما يعلمه العمال جيدا

وزف رئيس النقابة العامة بشرى لجميع العاملين والموظفين بالقطاع أنه بناء علي خطاب النقابه العامه للشركة القابضه اعتمدت حركة الترقيات المتأخره دون استثناء لاحد وجاري مخاطبه الشركات التابعه لاتخاذ الإجراءات اللازمه لتنفيذ القرار، موضحاً أن حقوق العمال محفوظه كما هى حتى الذين فى منازلهم الجميع يأخذ حقوقه كاملة، وأضاف عبد الفتاح إبراهيم أن النقابة العامه هي من وضعت روشته إنقاذ الصناعه في عام 2014 في مؤتمرها اتلمنعقد بمقر النقابه العامه بحضور عدد من الوزراء والمعنين.

وأعرب عبد الفتاح إبراهيم، عن حرص الرئيس السيسى على تطور قطاع الغزل والنسيج والجميع شاهد على ذلك لأنه يعلم جيدا مدى قوته الإقتصادية بين ثائر القطاعات الأخرى الذى كان فى سابق عصره يكستح جميع الصناعات والقطاعات، وكان رقم ١ على المستوى الإقتصادى للدولة، وإن عمال الغزل والنسيج علي العهد مخلصيين داعميين للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة القادمة.

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IMG-20231114-WA0040

IMG-20231114-WA0039

IMG-20231114-WA0038

IMG-20231114-WA0037

IMG-20231114-WA0036

IMG-20231114-WA0035

IMG-20231114-WA0034

IMG-20231114-WA0033

IMG-20231114-WA0032

IMG-20231114-WA0031

IMG-20231114-WA0030

IMG-20231114-WA0029

IMG-20231114-WA0028

IMG-20231114-WA0027

IMG-20231114-WA0026

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