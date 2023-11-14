"يا رب سنة حلوة عليكي".. إلهام شاهين تهنئ لبلبة بعيد ميلادها

احتفت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد صديقتها الفنانة لبلبة، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم الثلاثاء.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مشاركيها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة مجمعة تحتوى على عدة صور تجمعها مع صديقتها الفنانة لبلبة معلقة: "حبيبتي نونيا.. كل سنة وانتي جميلة وناجحة ومتألقة.. يا رب سنة حلوة عليكي".

ولدت الفنانة لبلبة في الرابع عشر من نوفمبر 1946، في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية.

بدأت الفنانة لبلبة مسيرتها الفنية منذ سن الخامسة من عمرها، واشتهرت بتقليد المشاهير في تلك الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي، والكوميدي.

شاركت في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها على سبيل المثال وليس الحصر: أربع بنات وضابط، والمليونير المزيف، ورحلة شهر العسل، والشياطين في أجازة، والبنات والمرسيدس، وحكايتي مع الزمان، وعصابة حمادة وتوتو، واحترس من الخط، وإحنا بتوع الإسعاف، ومحطة الأنس، وليلة ساخنة، وفرحان ملازم آدم، وبوحه، وش إجرام، وحسن ومرقص، وعريس من جهة أمنية" وغيرها من الأعمال.

كما قدمت للمسرح: "المتشردة"، و"قصة الحي الغربي"، إلى جانب عددا من الأعمال الدرامية منها: "الحفار، وصاحب السعادة، ومأمون وشركاه، والشارع اللي ورانا، ودايما عامر".. وغيرها من المسلسلات التي لاقت استحسان من الجمهور.