حبس شاب بتهمة انتحال صفة طبيب في الشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم الثلاثاء، حبس شاب حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب بدون تصريح من الجهات المعنية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق يفيد بورود معلومات عن قيام شاب بإدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وحال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة وبحوزته صورة كارنيه بياناته الشخصية بمهنة طبيب "مزور- مبلغ مالي - هاتف محمول.

بالفحص والإجراءات تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.